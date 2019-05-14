Lenovo представила первый складной ПК

Компания Lenovo представила ноутбук с гнущимся экраном. В компании отмечают, что это еще прототип и что полноценный релиз состоится в 2020 году, пишет The Verge.

Устройство имеет 13,3-дюймовый складной экран с разрешением 2К и соотношением сторон 4:3. По словам представителя компании, вес ноутбука не превышает одного килограмма, однако более точные данные узнать не удалось. Также компания не стала разглашать технические характеристики ноутбука. Известно только то, что устройство работает под управлением полноценной Windows 10 и имеет процессор от Intel.

Тестировавший устройство журналист отмечает, что механизм складывания выглядит ненадежным и ему запретили снять шарнир крупным планом. Подразумевается, что устройство можно использовать как планшет в развернутом виде, а также сложить и использовать как компактный ноутбук с сенсорной клавиатурой. Также в комплекте с девайсом может идти стилус Wacom.

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