Google выплатит владельцам неисправных телефонов Pixel до $500

Компания Google предложила урегулировать коллективный иск, поданный владельцами смартфонов Google Pixel в феврале 2018 года, в котором утверждается, что компания сознательно продавала устройства с неисправными микрофонами. Google согласилась выплатить до $500 некоторым владельцам смартфонов Pixel. По предварительным расчётам, общая сумма выплат составит $7,25 млн. Под действие данного соглашения подпадают дефектные модели Pixel и Pixel XL, выпущенные до 4 января 2017 года.

Выплаты будут распределены по четырём категориям. Максимальная сумма в размере $500 полагается тем, кто вернул компании смартфон Pixel с неисправным микрофоном и получил взамен такое же неисправное устройство.

Другие владельцы Pixel с неисправным микрофоном получат компенсацию в размере $350. Те, кто не сообщил о наличии дефекта звука у смартфона, по-прежнему имеют право на получение компенсации от Google в размере $20. Размер выплат тем, кто получил страховку от сторонней компании-ретейлера в связи с дефектом микрофона, будет определяться в индивидуальном порядке.

Следует также учесть, что право на выплату компенсации будут иметь все владельцы дефектных смартфонов Pixel и Pixel XL, кто присоединится к иску до 9 июля текущего года. При этом они должны иметь подтверждающие покупку документы. Для уточнения вопросов, связанных с иском, можно обратиться в администрацию по урегулированию.

Условия урегулирования пока ещё не утверждены, но как только это будет сделано, юридическая фирма, представляющая интересы истцов, выпустит инструкцию о том, как оформить заявку на получение выплаты.

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