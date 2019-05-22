ARM прекращает сотрудничество с Huawei

С Huawei могут перестать сотрудничать компании не только из США, но и из некоторых других стран. Согласно сообщению BBC, британская компания ARM распространила среди своих сотрудников служебную записку, в которой говорится о необходимости приостановить ведение дел с компанией Huawei.

Сообщается, что руководство ARM поручило персоналу приостановить работу с Huawei и её дочерними компаниями по «всем активным контрактам, технической поддержке и любым соглашениям, ожидающим принятия решений». Конечно же, связано это с внесением компании Huawei в «чёрный список» Министерства торговли США, хотя ARM и является британской компанией.

В качестве официальной причины для приостановки сотрудничества с Huawei в служебной записке указано, что разработки ARM имеют «технологии американского происхождения». Именно поэтому, по мнению ARM, она также должна подчиниться решению правительства США. В реальности же это выглядит скорее, как перестраховка от каких-либо негативных последствий, которые гипотетически могут иметь место из-за продолжения работы с Huawei.

Как отмечает BBC, по мнению аналитиков, если прекращение сотрудничества с ARM станет долгосрочным, а не временным, это станет «непреодолимым ударом» по бизнесу Huawei. Как известно, Huawei, а точнее её дочерняя компания HiSilicon, лицензирует у ARM архитектуру ядер для своих серверных процессоров Kunpeng и мобильных платформ Kirin. И в случае разрыва отношений с ARM компания Huawei попросту не сможет выпускать новые чипы.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!