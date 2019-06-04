ФСБ требует доступ к "Яндекс.Почте"

По сведениям, поступившим от неназванных инсайдеров, российская спецслужба потребовала ключи шифрования от популярных сервисов "Яндекса": "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска".

Такое право у ФСБ появилось еще три года назад, после вступления в силу печально известного "закона Яровой". Несмотря на это, российский интернет-гигант пока не удовлетворил требование силовиков. В компании убеждены, что его работа всецело соответствует букве закона, а ФСБ слишком широко трактует нормы закона. По ее мнению, предоставление ключей не только позволит получить доступ к почте пользователей, но и поставит под угрозу безопасность функционирования других сервисов Яндекса.

Отказ грозит "Яндексу" штрафом в размере до 1 млн российских рублей. Если и штраф не подействует, тогда за дело возьмется Роскомнадзор. В худшем случае, "Яндекс" может ждать судьба "Телеграма".

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!