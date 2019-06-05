iOS-разработчики подали антимонопольный иск против Apple

Группа разработчиков приложений для iOS подала иск в федеральный суд в Калифорнии против компании Apple, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Истцы утверждают, что Apple использует свой магазин приложений App Store как средство давления на разработчиков. Компания забирает себе 30% выручки от продажи приложений. Кроме того, она не позволяет устанавливать цены ниже 99 центов и даже требует, чтобы цены оканчивались на "99". "Вишенкой на торте" является ежегодный взнос в размере $99, который обязаны платить разработчики за размещение своих приложений в каталоге.

Кроме того, в иске сказано, что Apple имеет монопольное положение на американском рынке, не позволяя авторам продвигать свои приложения для iOS нигде, кроме App Store. При таких ограничениях "сложно заработать хорошие деньги", отмечают разработчики.

В Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.

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