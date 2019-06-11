Xiaomi лишит "старые" смартфоны тестовых прошивок MIUI

Компания Xiaomi объявила о внесении изменений в политику обновлений MIUI. Согласно новым правилам, с 5 июля в бета-тестировании новых версий оболочки смогут участвовать только смартфоны, выпущенные не более года назад.

Кроме того, Xiaomi прекращает работу над бета-версиями MIUI для смартфонов Redmi начального уровня. Пока не уточняется, о каких именно моделях идет речь, но можно предположить что это будут Redmi 7/7A, Redmi 6/6A и более ранние.

Стоит заметить, что это новшество коснется лишь небольшого числа пользователей, которые предпочитают раньше других знакомиться с бета-версиями MIUI. Правила выпуска стабильных сборок остались неизменными: их будут получать все аппараты без исключения.