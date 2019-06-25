Mail.ru отменит пароли для своего почтового сервиса

Сервис «Почта Mail.ru» добавил новые способы авторизации — через одноразовые СМС-коды или push-уведомления. Таким образом в компании намереваются полностью отказаться от входа в почту с помощью обычного пароля.

Вход в систему с помощью СМС или push-уведомления предполагает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, благодаря чему его невозможно угадать или подобрать. К тому же такой код действует в течение ограниченного времени и только на время одной попытки авторизации.

Mail.ru планирует разрешить создавать ящики сразу без пароля или отказаться от него в уже созданных ящиках. Кроме того, появятся и другие способы авторизации: с помощью физических ключей и биометрии — сканирования отпечатков пальцев, лица и тому подобное.