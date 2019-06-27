Криптомайнер маскировался под пиратское ПО для обработки звука

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о необычном майнере LoudMiner, который способен добывать криптовалюту на различных операционных системах. Эксперты обнаружили три версии угрозы для macOS и одну для Windows.

Загрузка майнера на устройство жертвы происходит во время установки пиратских копий приложений для работы со звуком. В качестве приманки выступали популярные программы Ableton Live, Nexus, Reaktor 6, Propellerhead Reason и ряд других.

Первый вредоносный образец такой программы — Kontakt Native Instruments — был загружен в августе 2018 года. Пиратские копии ПО размещались на 29 серверах и регулярно обновлялись. Всего было обнаружено 137 версий аудиоприложений со скрытым майнингом.

Использование таких программ в качестве наживки вызвано тем, что пользователь может долгое время не замечать присутствие майнера — программы для обработки звука значительно увеличивают нагрузку на процессор, поэтому жертва не заподозрит, что на самом деле процессор майнит криптовалюту.

LoudMiner работает с помощью ПО для виртуализации QEMU на компьютерах macOS и через VirtualBox на устройствах под управлением Windows. Для майнинга используется виртуальная машина Tiny Core Linux, что позволяет добывать криптовалюту Monero на разных операционных системах.