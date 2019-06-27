Обновление прошивки MIUI выводит из строя Xiaomi Mi 9 SE

Последние несколько дней в Сети появляются жалобы владельцев смартфонов Xiaomi Mi 9 SE на то, что после установки последних обновлений устройство становится полностью нерабочим. После установки обновления прошивки MIUI 10.3.1.0, предназначенного для европейских пользователей, на экране появляется сообщение об уничтожении системы, и даже перезагрузка не помогает ее восстановить. Похоже, проблема не затрагивает импортированные устройства с типом прошивки Global flashata ROM.

Получив жалобы от пользователей, Xiaomi прекратила дальнейшую рассылку обновления и начала работу над подготовкой исправления. Пострадавшим пользователям компания рекомендует обратиться в службу поддержки клиентов.

Пользователь форума Mi Community предложил временное решение проблемы. Владельцам превратившихся в «кирпич» смартфонов нужно:

Перезагрузить устройство, зажав одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания;

Загрузить на компьютер драйверы minimal adb и fastboot;

Подключить смартфон к компьютеру;

Отправить команду fastboot devices (идентификатор устройства должен быть виден);

Ввести команду continuous fastboots.

После вышеописанной процедуры смартфон должен перезагрузиться и вернуться к версии прошивки 10.2.9.