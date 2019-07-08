Продажи смартфона Huawei P smart Z в МТС стартуют со скидкой в 50%

В салонах и интернет-магазине МТС с 10 июля стартуют продажи смартфона Huawei P smart Z. При покупке новинки за полную стоимость в этот день ее можно будет приобрести со скидкой в 50 %. Количество акционных аппаратов ограничено.

Особенность Huawei P smart Z — наличие выдвижной фронтальной камеры на 16 Мп. По умолчанию она скрыта в корпусе смартфона. Фотомодуль активируется через секунду после запуска, а после завершения съемки автоматически исчезает. Камера для селфи умеет распознавать до 8 сценариев съемки и дает возможность применять к ним различные настройки и фильтры. Основная двойная камера Huawei P smart Z на 16+2 Мп знает более 500 сценариев съемки в 22 категориях, благодаря чему позволяет делать яркие и запоминающиеся снимки даже в условиях плохой освещенности.

Новинка оснащена экраном с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Смартфон работает на базе шустрого 8-ядерного процессора Kirin 710F и 4 ГБ оперативной памяти. Это позволяет с комфортом запускать и использовать все современные приложения.

Объем постоянной памяти Huawei P smart Z составляет 64 ГБ. Емкость аккумулятора — 4000 mAh. В тыльную панель встроен сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Huawei P smart Z при покупке единым платежом составит 649 рублей. При этом у первых покупателей смартфона есть возможность приобрести его в 2 раза дешевле — всего за 325 рублей.

Акция будет действовать только в первый день продаж, 10 июля, при покупке за полную стоимость. Количество смартфонов со скидкой 50% ограничено. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 59 рублей, а при рассрочке на 2 года — 28 рублей.