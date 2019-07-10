Новый вирус научился читать сообщения во всех мессенджерах

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию вируса FinSpy, который научился собирать многие личные данные, включая сообщения из мессенджеров с шифрованием.

FinSpy для Android содержит инструмент для получения прав суперпользователя. Это дает вирусу безграничный доступ к информации и управлению смартфоном, при это пользователь может даже не заметить угрозы. Версия вируса для iOS тоже может скрыть следы взлома.

Если смартфон заражен новым вирусом FinSpy, злоумышленники могут получить доступ к любым данным — контакты, сообщения, письма, местоположения, пароли и многое другое. А теперь вирус научился читать сообщения из мессенджеров, которые используют шифрование данных. Поэтому даже личная переписка под угрозой.

Как сообщают эксперты, самый простой способ у злоумышленников установить вирус на смартфон через прямой доступ к устройству. Но есть угроза для смартфонов, которые давно не получали обновления безопасности — такое устройство можно взломать SMS-сообщением, электронным письмом или Push-уведомлением. Поэтому важно регулярно обновлять ПО в смартфоне.