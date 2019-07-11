МТС раздает бонус-коды World of Tanks Blitz покупателям Huawei P smart Z

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартует акция «Танкуй c Huawei P smart Z». При покупке смартфона Huawei P smart Z появилась возможность получить бонус-коды World of Tanks Blitz.

Для того, чтобы получить бонус-код, необходимо будет зайти на сайт танкуй.бел, ввести IMEI купленного смартфона и указать свой номер телефона. После чего на указанный номер придет SMS с кодом World of Tanks Blitz и краткой инструкцией по его активации.

Активация кода позволит в течение 3 дней пользоваться премиум-аккаунтом World of Tanks Blitz, а также даст 30 редких бустеров опыта. С помощью этих бонусов игрок сможет получать от танковых сражений больше опыта и кредитов.

Модель Huawei P smart Z примечательна тем, что ее фронтальная камера по умолчанию скрыта в корпусе аппарата. Она выдвигается спустя 1 секунду после запуска съемки селфи, а после завершения съемки автоматически исчезает. Камера для селфи оснащена фотомодулем на 16 Мп и умеет распознавать до 8 сценариев съемки.

Основная двойная камера Huawei P smart Z на 16+2 Мп работает более чем с 500 сценариев съемки в 22 категориях, что позволяет ему делать качественные фото даже в помещениях, в тени и в темное время суток.

Смартфон оснащен безрамочным экраном с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти позволяют с комфортом запускать и использовать все современные приложения. Внушительная емкость аккумулятора в объеме 4000 mAh позволит не беспокоиться о зарядке в течение долгого времени. Имеется встроенный сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Huawei P smart Z при покупке единым платежом составит 649 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 59 рублей, а при рассрочке на 2 года – 28 рублей.