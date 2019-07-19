Google удвоила вознаграждения за сообщения об уязвимостях в Chrome

Google в два-три раза увеличила размер вознаграждения разработчикам за сообщения об обнаруженнных ими уязвимостях в Chrome. Об этом пишет TechCrunch.

Например:

  • Максимальная сумма выплаты за обычный отчёт об уязвимости выросла с $5 тысяч до $15 тысяч.
  • За подробный отчёт о проблеме разработчики теперь смогут получить $30 тысяч вместо $15 тысяч ранее.
  • Максимальный размер вознаграждения за найденные уязвимости в Chromebook или Chromebox теперь составит $150 тысяч (ранее сумма выплаты составляла $100 тысяч).

Размер вознаграждения варьируется в зависимости от качества выполненного отчёта о проблеме и того, насколько критична уязвимость. Подробные правила программы вознаграждения описаны на сайте Google.

Google запустила программу вознаграждения за найденные уязвимости в Chrome в 2010 году. С тех пор компания выплатила разработчикам более $5 млн, утверждают в Google. По всем своим программам вознаграждений за обнаруженные ошибки компания выплатила более $15 млн.

 

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Источник: 

vc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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