Интернет-мошенники ищут жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. В качестве приманки злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты. Под прицелом мошенников в основном оказались пользователи из России, Беларуси и других стран СНГ. С начала этого года защитные решения «Лаборатории Касперского» заблокировали почти 17 миллионов попыток перехода на подобные фишинговые сайты, обещающие солидные выигрыши.

Мошенничество обычно разворачивается по следующему сценарию. В ленте пользователя появляется рекламное видео с заманчивым предложением получить круглую сумму денег за пару простых кликов в интернете. Далее в видеоролике демонстрируются все действия, которые надо выполнить пользователю для получения крупного выигрыша, – как правило, речь идёт о необходимости заплатить комиссию. В некоторых схемах мошенничества «комиссий» бывает несколько: за перевод, за аренду транзитного счёта, за конвертацию и так далее.

Для того чтобы убедить жертву, что всё по-честному, в конце каждого видеоролика демонстрируется пример успешного зачисления заявленной награды на счёт. Также в комментариях к видео имеется множество отзывов, причём некоторые из них написаны как нейтральные или вызывающие сомнения – опять же для того чтобы создать впечатление, что своим мнением поделились реальные пользователи.

В описании к видеоролику или в первом комментарии содержится ссылка на сайт, на который и нужно перейти, чтобы получить крупный выигрыш. На этом сайте пользователь найдёт все те формы для заполнения, которые он уже видел в видеоролике. Разумеется, если пользователь будет следовать инструкции и оплатит все «комиссии», то лишится денег и не получит обещанного выигрыша.