В драйверах для видеокарт NVIDIA обнаружено 5 опасных уязвимостей

Специалисты компании NVIDIA обнаружили пять опасных уязвимостей в драйверах Windows для линеек видеокарт GeForce (все версии R430 младше 430.60), Quadro (все версии R430 младше 431.70, R418 младше 426.00, R390 младше 392.56 и все версии R400) и Tesla (все версии R418).

Для эксплуатации уязвимостей злоумышленнику необходимо иметь локальный доступ к устройству с установленным NVIDIA GPU. Уязвимость (CVE-2019-5683) была обнаружена в компоненте video trace logger пользовательского режима, эксплуатация которой позволяет локальному злоумышленнику выполнить код, вызвать отказ в обслуживании или повысить права на не обновленной системе. Уязвимость получила оценку в 8,8 балла по шкале CVSS.

Эксплуатация двух опасных уязвимостей (CVE-2019-5684 и CVE-2019-5685) в драйверах DirectX позволяет с помощью специально сформированного шейдера получить доступ за границами текстурного массива и доступ к локальному временному массиву шейдеров соответственно с целью вызвать отказ в обслуживании или выполнить код.

Разработчики рекомендуют пользователям в целях безопасности обновить драйверы Windows до последней версии.