В МТС подешевел Huawei P smart Z

В сети салонов и интернет-магазине МТС произошло снижение цен на смартфон Huawei P smart Z. Удешевление коснулось платежей как при покупке сразу, так и в рассрочку.

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,59 дюйма и Full HD+ разрешением. Мощный 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти позволят с комфортом пользоваться всеми современными приложениями. Внутренний накопитель с 64 Гб памяти позволит хранить огромное количество данных.

Долгую автономную работу обеспечит емкий аккумулятор на 4000 mAh. А основная двойная камера Huawei P smart Z на 16+2 Мп поможет создавать четкие, яркие и реалистичные фотографии даже в условиях недостаточного освещения.

Стоимость Huawei P smart Z при покупке единым платежом теперь составляет 599 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 54 рублей, а при рассрочке на 2 года – до 26 рублей.