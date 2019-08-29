LG представила новую линейку проекторов Cinedeam 4K

Новая линейка проекторов CineBeam 4K UHD от компании LG Electronics, которая будет впервые представлена европейцам на выставке IFA 2019, была разработана для удовлетворения растущего спроса на универсальные решения для Smart домашних кинотеатров. Первый ультракороткофокусный лазерный 4К проектор LG Ultra Short Throw (UST) 4K UHD CineBeam Laser (модель HU85L) и светодиодный 4К проектор LG 4K UHD CineBeam LED (модель HU70L) способны создавать удивительно четкие крупномасштабные изображения. Они поступят в продажу в Европе в следующем месяце.

Благодаря инновационной лазерной и светодиодной технологии без цветового колеса, оба проектора с разрешением 4K UHD обеспечивают превосходное качество изображения и невероятную точность цветопередачи. Новая технология помогает обеим моделям создавать более точные и четкие изображения по сравнению с традиционной технологией Digital Light Processing (DLP) с цветовым колесом. Кроме того, она фактически устраняет побочные визуальные эффекты, такие как эффект радуги, помутнение и искажение цвета.

Модель HU85L получила множество наград, включая 2019 CES Innovation Award, Red Dot Design Award и iF Design Award. В ней используется трехканальная лазерная система для формирования цветов с отдельными лазерными источниками красного и синего света, с зеленым, который создается при помощи ещё одного источника синего света и эксклюзивной технологией LG без цветового колеса.

Такая уникальная конфигурация обеспечивает удивительно точную цветопередачу в 97% цветового охвата DCI-P3 и обработку цвета до 12 бит для невероятно детализированных и ярких изображений до 2700 ANSI люмен. А благодаря технологии UST модель LG HU85L можно устанавливать на расстоянии всего 5,6 сантиметра от стены, чтобы получить спроецированное изображение диагональю 90 дюймов, или на расстоянии 18 сантиметров, чтобы получить внушительную картинку размером 120 дюймов.

Более компактный проектор HU70L позволяет получить яркие впечатления от просмотра домашнего кинотеатра с глубоким и насыщенным изображением размером до 140 дюймов и яркостью 1500 ANSI люмен. В проекторе применяется источник света новой конструкции, который обеспечивает 92% цветового охвата DCI-P3. В нем используются четыре светодиода для формирования красного, зеленого и синего цветов, а четвертый светодиод применяется для повышения яркости и контрастности изображения, что создает более яркие цвета с множеством оттенков цвета (по сравнению с обычными светодиодными проекторами) за счет динамической регулировки уровней зеленого.

Благодаря поддержке стандарта HDR10 новые проекторы LG порадуют зрителей реалистичными изображениями с более глубоким черным и более яркими цветами. Технология TruMotion делает изображения еще более реалистичными, обеспечивая плавное и естественное отображение всех движений на экране. Использование шестиступенчатого 4K-апскейлера компании LG позволяет зрителям просматривать контент формата Full HD в ультра-четком разрешении 4K.

Оба проектора CineBeam предоставляют множество вариантов потокового контента, а также различные варианты подключения, в том числе USB, HDMI, Ethernet и беспроводное дублирование изображения (устройств на Android и iOS). Благодаря признанному решению LG webOS 4.5 пользователи могут напрямую получать доступ к популярным потоковым приложениям, таким как Netflix, Amazon, YouTube и т.д. с помощью интуитивно понятного фирменного пульта Magic Remote с подсветкой кнопок для удобства использования даже в самых темных помещениях.