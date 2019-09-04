В МТС подешевел смартфон Huawei P smart Z

В сети салонов и интернет-магазине МТС подешевел смартфон Huawei P smart Z. Главной его особенностью является выдвижная фронтальная камера, по умолчанию скрытая в корпусе.

Один из самых необычных смартфонов Huawei оснащен экраном с диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Благодаря смелому дизайнерскому решению с камерой, дисплей занимает почти всю поверхность передней части аппарата.

Фронтальный 16-мегапиксельный фотомодуль приводится в рабочее состояние за 1 секунду. Выдвижной механизм выдерживает 100.000 циклов работы, нагрузку до 12 кг и может работать при диапазоне температур от -20 до 60 °С. Фронталка поддерживает систему искусственного интеллекта, которая обеспечивает качественную цветопередачу и размытие фона.

Основная двойная камера Huawei P smart Z на 16+2 Мп распознает более 500 сценариев съемки в 22 категориях и моментально изменяет настройки, чтобы снимки получались максимально яркими и четкими.

Его мощный 8-ядерный процессор Kirin 710F и 4 ГБ оперативной памяти позволяют с комфортом запускать и использовать все современные приложения.

Объем внутренней памяти Huawei P smart Z составляет 64 ГБ. Долгую автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 mAh.

Стоимость Huawei P smart Z при покупке единым платежом снизилась до 549 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год теперь составляет 49,90 белор. рублей, а при рассрочке на 2 года – 23,86 белор. рублей.