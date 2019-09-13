В МТС подешевели iPhone Xs и iPhone Xs Max

После презентации линейки iPhone нового поколения неизбежно снижение цен на смартфоны Apple, продающиеся сейчас. В сети салонов и интернет-магазине МТС подешевели модели iPhone Xs и iPhone Xs Max с 64 и 256 Гб памяти. Максимальная экономия в рассрочку составила до 240 белор. рублей.

iPhone Xs и iPhone Xs Max – флагманы 2018 года, главным различием между ними стали габариты и объем аккумулятора. Обе модели получили экран c улучшенными параметрами яркости и контрастности, а также поддержку технологии True Tone, которая автоматически настраивает температуру свечения дисплея под окружающее освещение. У iPhone Xs диагональ экрана – 5,8 дюймов, у iPhone Xs – 6,5 дюймов.

Оба устройства работают на основе шустрого 6-ядерного процессор Apple A12 Bionic и рекордных для Apple 4 Гб оперативной памяти. Они оснащены двойными камерами на 12+12 Мп для повседневной съемки и 7-мегапиксельными объективами для создания сэлфи. И чип, и фотомодули работают при поддержке искусственный интеллекта.

iPhone Xs 64 Гб подешевел до 2699 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 270,81 рублей, а по рассрочке на два года – до 141,26 белор. рублей. iPhone Xs 256 Гб сейчас можно приобрести за 3099 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 310,81 белор. рублей, а по рассрочке на два года – до 162,13 белор. рублей.

Цена на iPhone Xs Max 64 Гб уменьшилась до 2999 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год теперь составляет 299,90 рублей, а по рассрочке на два года – 156,47 белор. рублей. iPhone Xs Max 256 Гб подешевел до 3355 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составляет 336,27 белор. рублей, а по рассрочке на два года – 175,60 белор. рублей.