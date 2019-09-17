Xiaomi представила две «умные» колонки и роутер

Компания Xiaomi анонсировала запуск новых «умных» гаджетов, среди которых появились две колонки и домашний роутер.

Первыми устройствами стали колонки XiaoAI Speaker и XiaoAI Speaker Pro. Оба девайса имеют идентичный дизайн, но обычная версия получила белый корпус, а Pro — черный. Колонки предназначены для управления «умным» домом. Xiaomi заявила, что одна колонка может контролировать до 5000 устройств.

XiaAI Speaker Pro также поддерживает управлением посредством ИК-сигнала. Разница двух моделей в цене получилась несущественной: $38 за Xiao AI Speaker и $42 за Pro-версию.

Другим гаджетом Xiaomi для «умного» дома стал роутер AC2100. Устройство поддерживает скорость до 2100 Мбит/с. Wi-Fi соединение на девайсе работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Двухдиапазонный роутер имеет сразу 4 антенны.