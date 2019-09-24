МТС снижает цены на планшеты Huawei, Lenovo и Prestigio

В сети салонов и интернет-магазине МТС по промокоду «Супер» предоставляется скидка на практически все планшеты, кроме Apple и Samsung. Ее размер составляет 15% при покупке за полную стоимость и 5% – при покупке в рассрочку. В акции принимают участие планшеты производства Huawei, Lenovo и Prestigio.

Чтобы воспользоваться скидкой по акции, участник должен сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле для комментария на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Цены на сайте интернет-магазина МТС на товары, участвующие в акции по промокоду, будут отображаться без учета скидки по данной акции. Итоговая сниженная стоимость будет отображаться в корзине только после применения соответствующего промокода.

Полный список планшетов, участвующих в акции, смотрите по ссылке.