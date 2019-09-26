Компания Apple активировала функцию замедления смартфонов iPhone XS и XS Max в новой версии iOS 13.1.

Установка этой версии iOS на перечисленные смартфоны, пишет PhoneArena, снизит их производительность за счет троттлинга (сброса тактовых частот) процессора А12 Bionic с целью предотвращения снижения времени автономной работы. Не избежит этой участии и iPhone XR, который Apple назвала самым популярным смартфоном за всю свою историю.

iPhone XR, XS и XS Max будут работать все медленнее с течением времени по мере износа батареи – чем меньше емкости в ней осталось, тем ниже будет таковая частота процессора. Между тем, аккумуляторы в этих моделях в большинстве случаев не успели деградировать настолько, чтобы потребовались столь экстренные меры – смартфоны поступили в продажу буквально год назад, осенью 2018 г.