Microsoft выпустила ряд новых устройств серии Surface, в том числе и несколько гаджетов, которых от нее никто не ждал. В список новинок вошли ноутбуки Surface Pro 3, планшетный компьютер Surface Duo, наушники Surface Earbuds в качестве конкурента Apple AirPods 2, ноутбуки Surface Laptop 3, а также профессиональный планшет Surface Pro X.

Но презентация затевалась в первую очередь ради демонстрации других разработок компании – новейшей ОС Windows 10X и смартфона Surface Duo с двумя полноценными экранами, а заодно его увеличенной «модификации» Surface Neo – ноутбука, оснащенного парой больших дисплеев.

Часть новинок поступят в продажу до конца 2019 г., другие же появятся в рознице лишь в начале 2020 г. О релизе устройств на территории России Microsoft не сообщала – на российском рынке она свои гаджеты не реализует.