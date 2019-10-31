Хакеры взломали последнюю версию Denuvo в Borderlands 3

Группировка Codex взломала последнюю версию DRM-защиты в Borderlands 3. Игра уже присутствует в свободном доступе на соответствующих ресурсах. Такая же антипиратская защита используется в Mortal Kombat 11, Anno 1800 и ряде других игр, которые пока не появились на торрент-трекерах.

Взломщики не сообщили, выложат ли в свободный доступ остальные проекты, использующие последнюю версию Denuvo. Напоминаем: в начале января анонимная группировка хакеров преодолела DRM-защиту в Total War: Three Kingdoms спустя неделю после релиза стратегии. Тогда взломщики сообщили, что «Denuvo мертва». Однако другие весенние проекты, в том числе упомянутые Mortal Kombat 11 и Anno 1800, продолжают успешно держать оборону.

Пока неясно, уберут ли Gearbox Software и 2K Games Denuvo из Borderlands 3. После взлома DRM-защита стала бесполезной, однако разработчики и издательство пока не давали комментариев на этот счёт. Здесь уместно упомянуть, что авторы YouTube-канала Overlord Gaming в конце 2018 года провели исследование, в котором продемонстрировали отрицательное влияние Denuvo на производительность игр.