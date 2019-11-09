ESET и Google стали партнерами по безопасности

Международная антивирусная компания ESET и Google стали учредителями Альянса по безопасности приложений (App Defense Alliance). Его целью является укрепление информационной безопасности экосистемы Android и магазина Google Play.
В рамках деятельности Альянса планируется использовать методы машинного обучения, динамического и статического анализа, а также интегрировать антивирусные движки партнеров и Google Play Protect для создания эффективного механизма борьбы с вредоносным ПО.
По мнению учредителей Альянса, это позволит автоматизировать процесс обнаружения киберугроз в магазине Google Play и обеспечить Android-пользователям защиту всех актуальных киберугроз.
Основная задача ESET — сканирование приложений магазина Google Play и передача Google сведений о степени их опасности.
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