ESET и Google стали партнерами по безопасности

Международная антивирусная компания ESET и Google стали учредителями Альянса по безопасности приложений (App Defense Alliance). Его целью является укрепление информационной безопасности экосистемы Android и магазина Google Play.

В рамках деятельности Альянса планируется использовать методы машинного обучения, динамического и статического анализа, а также интегрировать антивирусные движки партнеров и Google Play Protect для создания эффективного механизма борьбы с вредоносным ПО.

По мнению учредителей Альянса, это позволит автоматизировать процесс обнаружения киберугроз в магазине Google Play и обеспечить Android-пользователям защиту всех актуальных киберугроз.

Основная задача ESET — сканирование приложений магазина Google Play и передача Google сведений о степени их опасности.