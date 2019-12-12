HONOR дарит 42% скидку в 5 Элементе

HONOR нашёл ответ на Самый Главный Вопрос Жизни, Вселенной и вообще – 42%. Именно такую скидку дарит бренд на смартфон HONOR 10 Lite с увеличенным объемом памяти 3 ГБ/64 ГБ. Предложение действует только три дня и только в сети магазинов «5 Элемент»!

HONOR 10 Lite — это смартфон средней ценовой категории, но с флагманскими характеристиками, ярким экраном, привлекательным дизайном, фронтальной камерой с разрешением 24 МП и интеллектуальными алгоритмами обработки изображений.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710, оснащённого 4 ядрами Cortex A73 с частотой 2,2 ГГц и 4 ядрами Cortex A53 с частотой 1,7 ГГц, имеет 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель ёмкостью 64 ГБ.

Умная камера для качественных селфи

HONOR 10 Lite подойдёт начинающим мобильным фотографам, ведь он создан, чтобы расширять границы возможностей мобильной фотографии. Фронтальная камера с разрешением 24 МП и диафрагмой F2.0 гарантирует качественные селфи, а технология интеллектуального распознавания объектов, способная мгновенно идентифицировать восемь сценариев съёмки, позволяет устанавливать оптимальные параметры затвора и обеспечивает правильную работу алгоритма улучшения портретов и качественную прорисовку фона. Благодаря интеллектуальным функциям улучшения портретов, работающим с 3D-моделью лица, камера накладывает реалистичные эффекты, учитывающие возраст, пол и цвет кожи, что гарантирует получение ярких фотографий в разных условиях съёмки.

Фронтальная камера HONOR 10 Lite захватывает больше света в условиях низкого освещения за счёт технологии слияния света 4-в-1. Пять различных вариантов студийного освещения, которые накладываются на 3D-модель лица, позволяют получать снимки профессионального качества.

Двойная основная камера состоит из модулей с разрешением 13 и 2 МП с диафрагмами F1.8 и F2.4 соответственно. Интеллектуальная технология стабилизации изображения обеспечивает чёткие снимки без использования штатива при низком освещении.

Экран

Ещё одной особенностью HONOR 10 Lite является экран FullView с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 2340×1080 пикселей. Тонкие рамки и миниатюрный каплевидный вырез позволили увеличить площадь экрана до 90% фронтальной поверхности корпуса, а широкоформатное соотношение сторон 19,5:9 сделало экран более комфортным в использовании без заметного увеличения габаритов. Размеры устройства составляют 154,8×73,64×7,95 мм при весе 162 г.

Емкий аккумулятор

Honor 10 Lite получил батарею емкостью 3400 мА*ч, которая способна поддерживать автономную работу смартфона до 612 часов в режиме ожидания либо до 19 часов голосовых звонков в сетях 3G. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 150 минут.

«HONOR 10 Lite стал результатом кропотливой работы инженеров HONOR в части совершенствования интеллектуальных мобильных фотокамер и создания привлекательного дизайна, подчёркивающего стиль владельца устройства. Продолжая традицию, этот смартфон открывает доступ к новым и интересным технологиям поклонникам бренда HONOR по всему миру, — отметил президент HONOR Джордж Чжао. — Отличные селфи в разных условиях освещения и яркий дизайн — это два фактора, определяющие предпочтения современных молодых пользователей при выборе смартфона. Мы рады предложить им устройство, которое полностью соответствует их потребностям, и, как мы надеемся, превзойдет их ожидания».

Хороший повод купить HONOR 10 Lite в подарок на новый год – 42%-ная скидка в сети салонов «5 Элемент»! HONOR 10 Lite можно приобрести во всех магазинах сети по цене 229 рублей вместо 399 руб.