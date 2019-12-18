В МТС начались продажи планшетов Apple iPad 2019 года

В сети салонов и интернет-магазине МТС теперь можно приобрести планшеты Apple iPad 2019 года. Седьмое поколение легендарных планшетов отличается от предшественника большей диагональю экрана, наличием новой операционной системой - iPadOS и возможностью подключения разнообразных аксессуаров.

Диагональ экрана Apple iPad 2019 увеличена до 10,2 дюйма, увеличилось и его разрешение – до 2160×1620 точек. При этом толщина планшета осталась прежней. Корпус новой модели впервые сделан из переработанного алюминия на все 100%, что делает ее не только надежной в повседневном использовании, но и более экологичной.

Apple iPad 2019 работает под управлением новой операционной системы iPadOS. Она предоставляет пользователям планшетов гораздо больше инструментов многозадачности, чем доступно в iOS. Кроме того, iPadOS позволяет напрямую подключать к устройству флешки, карты памяти, фотоаппараты и другие полезные аксессуары, такие как Apple Pencil и Smart Keyboard.

Основная камера на 8 Мп поддерживает оптическую стабилизацию, трехкратный зум и умеет снимать видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера на 1,2 Мп способна делать селфи в темноте с помощью экранной вспышки и поддерживает разблокировку устройства через технологию FaceID.

Планшет Apple iPad последнего поколения работает от аккумулятора емкостью 32,4 Вт/ч, который позволяет находиться в сети Wi-Fi, просматривать видео или прослушивать музыку до 10 часов без подзарядки. Модели с поддержкой сетей 3G и 4G смогут работать в интернете по мобильной связи до 9 часов.

Apple iPad 2019 выпускаются с внутренними накопителями объемом 32 и 128 Гб. Версии с поддержкой Wi-Fi и сетей 3G и 4G (Wi-Fi+Cellular) также дополнительно оснащены GPS-модулем.

Приобрести облегченную версию Apple iPad 2019 Wi-Fi с 32 Гб памяти можно за 899 белор. рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 81,72 белор. рубля, а с рассрочкой на 2 года – 39,08 белор. рубля. Версия со 128 Гб доступна за 1299 белор. рублей или в рассрочку с платежом от 56,47 белор. рубля в месяц.

Стать владельцем модели с поддержкой мобильной связи Apple iPad 2019 Wi-Fi+Cellular 32 Гб можно за 1379 рублей. Ежемесячный платеж за нее при покупке в рассрочку на год составит 125,36 белор. рубля, а на 2 года – 59,95 белор. рубля. Версия со 128 Гб доступна за 1679 белор. рублей или в рассрочку с платежом от 73 белор. рублей в месяц.