Критическая уязвимость в ПО Citrix Systems поставила под угрозу 80 тысяч компаний

Positive Technologies сообщила об обнаружении уязвимости в программном обеспечении компании Citrix Systems, решения которой широко задействованы в корпоративной среде.

Отмечается, что выявленная брешь носит статус критически опасной. В случае её эксплуатации злоумышленник может обойти механизмы защиты ПО Citrix Systems и получить прямой доступ к локальной IT-инфраструктуре организации из Интернета.

Опасной уязвимости подвержены платформы Citrix Application Delivery Controller (NetScaler ADС) и Citrix Gateway (NetScaler Gateway) версий 10.5, 11.1, 12.0, 12.1 и 13.0. По оценкам экспертов Positive Technologies, обнаруженная «дыра» в перечисленных продуктах делает потенциально уязвимыми не менее 80 тысяч компаний из 158 стран.

«В зависимости от конкретной конфигурации, приложения Citrix Systems могут использоваться для подключения к рабочим компьютерам и критически важным бизнес-системам (в том числе таких классов, как ERP). Практически во всех случаях приложения вендора доступны на периметре сети предприятия, а значит, подвержены атакам в первую очередь. Данная уязвимость позволяет внешнему неавторизованному злоумышленнику не только получить доступ к опубликованным приложениям, но и проводить атаки с сервера Citrix Systems на другие ресурсы внутренней сети атакуемой компании», — говорится в информационном сообщении Positive Technologies.

Отмечается, что компания Citrix Systems уже разработала комплекс оперативных мер, минимизирующих вероятность эксплуатации уязвимости киберпреступниками, а также настаивает на незамедлительном обновлении всех уязвимых версий ПО до рекомендуемых.