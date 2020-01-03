МТС снижает цены на iPhone X и iPhone Xs

В сети салонов и интернет-магазине МТС обрушились цены на смартфоны Apple из линейки iPhone X и iPhone Xs. Теперь их можно приобрести, сэкономив до 500 рублей.

Наибольшее снижение цен коснулось модели iPhone X. Стоимость версии с 64 Гб памяти при покупке одним платежом снизилась до 1699 белор. рублей, версии с 256 Гб — до 2099 белор. рублей.

Apple iPhone X оснащен компактным 5,8-дюймовым экраном, прекрасной основной камерой на 12 Мп с двойной оптической стабилизацией и селфи-камерой на 7 Мп. Также он поддерживает беспроводную зарядку, умеет распознавать владельца по лицу и надежно защищен от попадания влаги и пыли.

Смартфоны из серии iPhone Xs и Xs Max стало возможно приобрести с выгодой до 200 рублей. Цена на iPhone Xs с 64 Гб памяти уменьшилась до 1799 белор. рублей, с 256 Гб – до 2199 белор. рублей, а с 512 Гб – до 2599 белор. рублей. Стоимость iPhone Xs Max с 64 Гб и 256 Гб памяти упала до 2299 и 2599 белор. рублей соответственно.