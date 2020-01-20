Хакер опубликовал пароли для 515 тыс. IoT-устройств

Киберпреступник выложил в открытый доступ списки учетных данных Telnet для более 515 тыс. серверов, домашних маршрутизаторов и IoT-устройств. Как сообщает ZDNet, списки были опубликованы на популярном хакерском форуме. В них содержатся IP-адреса, логины и пароли для сервиса Telnet – протокола для удаленного доступа, позволяющего контролировать устройства через интернет.

Составляя списки, киберпреступник сканировал интернет в поисках устройств с открытыми Telnet-портами, а затем подбирал учетные данные путем подстановки заводских паролей и логинов или ридуманных, но очень простых и ненадежных.

Такие списки часто называют списками ботов, поскольку они часто используются операторами IoT-ботнетов. Сначала преступники сканируют интернет, составляя список ботов, а затем используют его для подключения к устройствам и заражения их вредоносным ПО.