На macOS зафиксировали вдвое больше угроз, чем на Windows

Корпорация Malwarebytes опубликовала ежегодный отчёт о состоянии дел с вредоносным ПО, в котором содержатся результаты за 2019 год. И, как оказалось, в минувшем году ситуация с вирусами была нестандартной. Сообщается, что для компьютеров Mac за год пришлось в среднем 11 угроз на конечное устройство. Для Windows этот показатель составил 5,8.

Примечательно, что количество угроз для компьютеров Mac выросло более чем на 400 % по сравнению с 2018 годом, что говорит о смене приоритетов у хакеров. Также отмечается рост числа пользователей «яблочной» ОС.

По данным Malwarebytes, количество угроз для бизнеса выросло на 13 % в минувшем году. А количество угроз со стороны шифровальщиков Ryuk и Sodinokibi выросло на 543 % и 820 % соответственно. Кроме того, увеличилось число рекламных приложений, которые встраиваются в легальные программы и всячески спамят сообщениями, не позволяя нормально работать.

Марчин Клечински, генеральный директор компании Malwarebytes заявил, что рост числа предустановленных вредоносных программ, рекламных программ и многовекторных атак говорит о том, что хакеры становятся всё более настойчивыми и изобретательными.

По его словам, антивирусным компаниям нужно увеличивать уровень защиты и «поднимать планку», чтобы не допустить взлома или заражения целевых устройств.