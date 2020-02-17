В интернете появился курс АНБ по Python

Согласно информации издания ZDNet, теперь начинающие разработчики Python могут ознакомиться с учебными материалами по этому языку программирования от Агентства национальной безопасности (АНБ, англ. National Security Agency, NSA) США.



Программист Крис Свенсон (Chris Swenson) подал в АНБ запрос, используя Закон о свободе информации, о предоставлении ему доступа к учебным материалам агенства по Python. Через некоторое время он получил в ответ немного отредактированную четырехсотстраничную распечатку учебного курса COMP 3321 по Python, который преподается в АНБ. После этого Крис Свенсон отсканировал эту документацию с использованием механизма распознавания текста, чтобы сделать его доступным для поиска. Потом Свенсон разместил этот курс обучения в Digital Oceans Spaces. В настоящее время этот обучающий материал также доступен в Архиве Интернета.

В процессе обучения используется версия 4.4.0 дистрибутива Anaconda3 Python, делается упор на запуск Python из командной строки, а также описана примеры по работе с инструментом Jupyter Notebook в браузере.