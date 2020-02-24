Компания Realme официально представила флагманский смартфон X50 Pro 5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.

Аппарат получил качественный дисплей Super AMOLED размером 6,44 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Частота обновления составляет 90 Гц. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 105-процентный охват цветового пространства NTSC.

Во фронтальной части установлена двойная камера, расположенная в продолговатом отверстии в экране. Применены датчики с 32 млн и 8 млн пикселей. Основная камера получила четырёхкомпонентную конфигурацию. Задействованы сенсоры с 64 млн (Samsung GW1), 12 млн, 8 млн и 2 млн пикселей. Реализован 5-кратный гибридный оптический зум. «Сердце» новинки — процессор Snapdragon 865. Объём оперативной памяти составляет до 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 3.0 — 256 Гбайт.

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, модуль NFC, порт USB Type-C, аудиосистему Dolby Atmos, экранный дактилоскопический сканер.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки SuperDart. Габариты составляют 158,96 × 74,24 × 9,36 мм, вес — 207 г. На смартфоне установлена операционная система Android 10 с надстройкой Realme UI. Цена начинается с 530 долларов США.