Названы смартфоны, которые подделывают чаще всего

Китайский бенчмарк Master Lu опубликовал список из 10 самых часто копируемых смартфонов, подделки которых тестировались в приложении.

В прошлом году лидером был Samsung Galaxy W2018, но теперь рейтинг немного изменился. Самым часто подделываемым устройством стал iPhone 8 — с марта 2019 года по март 2020 года на рынке появилось больше всего фальшивых версий девайса.

Целиком рейтинг выглядит так:

iPhone 8

Samsung Galaxy W2018

Samsung Galaxy W2019

iPhone XS Max

Samsung Galaxy S10+

Honor 9

Samsung Galaxy S8+

OnePlus 7 Pro

Xiaomi Mi 6

Samsung Galaxy S8

В долевом соотношении поддельные iPhone занимают 29,54% от общего числа копий смартфонов, Samsung — 26,44. А вот китайские гиганты не особо популярны у «пиратов». Доля Xiaomi и Honor составляет всего 9,83% и 6,1% соответственно.

Среди эти гаджетов часто используются экраны с HD-разрешением, процессором MediaTek MT6589 и ГПУ Mali-400 MP. Хотя не все компоненты обязательно подделываются, но они заметно отличаются от того, что производитель изначально устанавливал в девайс.