Названы смартфоны, которые подделывают чаще всего

Китайский бенчмарк Master Lu опубликовал список из 10 самых часто копируемых смартфонов, подделки которых тестировались в приложении.

В прошлом году лидером был Samsung Galaxy W2018, но теперь рейтинг немного изменился. Самым часто подделываемым устройством стал iPhone 8 — с марта 2019 года по март 2020 года на рынке появилось больше всего фальшивых версий девайса.

Целиком рейтинг выглядит так:

  • iPhone 8
  • Samsung Galaxy W2018
  • Samsung Galaxy W2019
  • iPhone XS Max
  • Samsung Galaxy S10+
  • Honor 9
  • Samsung Galaxy S8+
  • OnePlus 7 Pro
  • Xiaomi Mi 6
  • Samsung Galaxy S8

В долевом соотношении поддельные iPhone занимают 29,54% от общего числа копий смартфонов, Samsung — 26,44. А вот китайские гиганты не особо популярны у «пиратов». Доля Xiaomi и Honor составляет всего 9,83% и 6,1% соответственно.

Среди эти гаджетов часто используются экраны с HD-разрешением, процессором MediaTek MT6589 и ГПУ Mali-400 MP. Хотя не все компоненты обязательно подделываются, но они заметно отличаются от того, что производитель изначально устанавливал в девайс.

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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