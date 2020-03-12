Названы смартфоны, которые подделывают чаще всего

Китайский бенчмарк Master Lu опубликовал список из 10 самых часто копируемых смартфонов, подделки которых тестировались в приложении.
В прошлом году лидером был Samsung Galaxy W2018, но теперь рейтинг немного изменился. Самым часто подделываемым устройством стал iPhone 8 — с марта 2019 года по март 2020 года на рынке появилось больше всего фальшивых версий девайса.
Целиком рейтинг выглядит так:
- iPhone 8
- Samsung Galaxy W2018
- Samsung Galaxy W2019
- iPhone XS Max
- Samsung Galaxy S10+
- Honor 9
- Samsung Galaxy S8+
- OnePlus 7 Pro
- Xiaomi Mi 6
- Samsung Galaxy S8
В долевом соотношении поддельные iPhone занимают 29,54% от общего числа копий смартфонов, Samsung — 26,44. А вот китайские гиганты не особо популярны у «пиратов». Доля Xiaomi и Honor составляет всего 9,83% и 6,1% соответственно.
Среди эти гаджетов часто используются экраны с HD-разрешением, процессором MediaTek MT6589 и ГПУ Mali-400 MP. Хотя не все компоненты обязательно подделываются, но они заметно отличаются от того, что производитель изначально устанавливал в девайс.
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