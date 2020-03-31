Китайский бренд realme выходит на белорусский рынок

Сегодня китайский бренд realme провел онлайн-презентацию, во время которой было объявлено, что бренд официально будет присутствовать в Беларуси.

На данный момент у компании три линейки смартфонов: C, Pro, X. Уже в этом году компания планирует выпустить умные часы, power-банки и наушники. Однако пока в Беларуси будут представлены всего три модели смартфонов: realme C2 (289 рублей), realme 5 (419 рублей) и realme XT (699 рублей). Официальными поставками будет заниматься компания «ТрайдексБелПлюс».

realme основан менее двух лет назад и уже входит в топ 7 мировых брендов смартфонов. Сейчас эта компания присутствует в 28 странах, более 25 млн. человек пользуются их смартфонами.