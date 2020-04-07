Zoom представила новые настройки безопасности

В условиях карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), существенно возросла популярность сервисов для общения и конференцсвязи, таких, как Zoom. В связи с этим программное обеспечение попало в поле зрения специалистов в области кибербезопасности, выявивших в нем ряд уязвимостей и проблем.

Разработчики Zoom решили исправить данную ситуацию и представили новые функции, направленные на повышение уровня безопасности во время проведения видеоконференций. Теперь для всех пользователей сервиса с бесплатной лицензией, включая учетные записи образовательных учреждений, по умолчанию будет включена функция «комнаты ожидания». Туда будут попадать все участники, прежде чем владелец сеанса предоставит им доступ к видеоконференции.

Все видеоконференции и вебинары в Zoom будут теперь требовать от пользователей ввести пароль для входа. Новые функции будут реализованы по умолчанию, но пользователи смогут по желанию изменить их в web-версии приложения или при планировании нового события.