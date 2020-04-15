iPhone 12 будет напоминать дизайном iPhone 5?

Появились свежие данные о том, каким может быть новое поколение iPhone. Эксперт Марк Гурман из американского издания Bloomberg сообщил, что устройство будет наследовать дизайн "классического" iPhone 5. Смартфон получит плоские стальные боковины, дисплей не будет иметь закруглений и расположится вровень с корпусом.

Если вы уже забыли, как выглядел iPhone 5, посмотрите на iPad Pro 2020 — новинка, вероятно, будет напоминать его в уменьшенном виде. Похоже, Apple пытается унифицировать дизайн своих гаджетов.

О характеристиках iPhone 12 известно пока мало. Конечно, будет процессор нового поколения. "Челка" в экранах уменьшится либо вообще пропадет. Количество камер останется прежним — три у топовых iPhone Pro и две у моделей среднего уровня. Вероятно, айфоны также получат LiDAR-сканер, как и новые iPad Pro. Этот датчик помогает в точном определении глубины пространства, что полезно для приложений дополненной реальности.

Еще один аналитик — известный точностью своих прогнозов Мин-Чи Куо из Китая — недавно заявил, что Apple представит четыре новых смартфона в 2020 году. Все будут поддерживать сети нового поколения 5G, но при этом часть моделей оснастят быстрыми 5G-модемами с поддержкой mmWave (новый спектр «миллиметровых волн»), а часть обычными. Первые будут предназначаться для рынков США, Японии, Южной Кореи, Канады и Великобритании, speedtest интернета на них покажет свыше 1 Гбит/с. Вторые будут работать с частотами ниже 6 ГГц (скорости не выше 120-150 Мбит/с), именно они попадут на рынки СНГ. Такое решение обусловлено желанием Apple удешевить модели для тех регионов, где mmWave не распространен. Впрочем, в Беларуси 5G еще только тестируется, о коммерческом запуске говорить рано.

Марк Гурман из Bloomberg также добавляет, что помимо айфонов в 2020 году Apple покажет более доступную версию умной колонки HomePod и датчики AirTags для отслеживания местоположения ключей, багажа, домашних питомцев и т.д.

Традиционно главная презентация продуктов Apple проходит в сентябре, но в этот раз из-за пандемии коронавируса её даты могут быть изменены.