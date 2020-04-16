Samsung уменьшает выпуск смартфонов из-за вируса

Из сетевых источников стало известно, что южнокорейская компания радикально уменьшила объем выпуска смартфонов из-за сниженного спроса на фоне пандемии коронавируса.

Так, в марте в Китае было отгружено около 21 млн смартфонов, что на 20% ниже, чем в том же месяце прошлого года. Также ожидается серьезное сокращение в Европе.

В текущем месяце Samsung произведет всего 10 млн телефонов, хотя обычно компания поставляет около 25 млн смартфонов в месяц. Таким образом, южнокорейскому гиганту пришлось снизить производство смартфонов примерно на 60% по сравнению со средними показателями.

Также ожидается замедление рынка сотовых аппаратов с поддержкой 5G.