HP представила новые 14-дюймовые Chromebook Enterprise для бизнес-пользователей

Компания НР до конца текущего квартала начнёт продажи портативных компьютеров Chromebook Enterprise 14 G6 и Pro C640 Chromebook Enterprise, рассчитанных на использование в корпоративном секторе.

Новинки, как отражено в названии, функционируют под управлением операционной системы Chrome OS. Ноутбуки оборудованы 14-дюймовыми дисплеями: покупатели смогут выбирать между версиями с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек) и HD (1366 × 768 пикселей), а также с поддержкой сенсорного управления и без таковой.

Компьютер Chromebook Enterprise 14 G6 оснащён процессором Intel Celeron, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4, а также флеш-накопителем eMMC вместимостью до 128 Гбайт. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, стереодинамики, порты USB Type-C, USB Type-A (×2) и HDMI, слот microSD.

Более производительная модель Pro C640 Chromebook Enterprise, в свою очередь, располагает процессором Intel Core десятого поколения (Comet Lake) — вплоть до чипа Core i7. Объём ОЗУ достигает 16 Гбайт, а вместимость флеш-накопителя равна 128 Гбайт. Данный хромбук наделён контроллером Wi-Fi 6 (802.11ax), двумя портами USB Type-C и двумя портами USB Type-A, а также интерфейсом HDMI.

Продажи Chromebook Enterprise 14 G6 и Pro C640 Chromebook Enterprise начнутся в мае и июне соответственно. Пока называется цена только младшей модели — от $399.