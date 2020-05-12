Nokia представила новые кнопочные телефоны

Компания HMD Global представила два бюджетных кнопочных телефона под брендом Nokia — Nokia 125 и новую версию Nokia 150. Оба устройства получили невысокую цену и большой запас автономности.

Новинки «заточены» под телефонные разговоры и обмен SMS. HMD Global обращает внимание на емкую батарею в каждом гаджете, которая держит заряд в течение нескольких недель. Аккумулятора хватит на часы игры в «Змейку» и прослушивание FM-радио. Nokia 150 поддерживает воспроизведение MP3-файлов и фотосъемку.

Цена телефонов - около $32 и $40.

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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