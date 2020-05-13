Майский патч безопасности Microsoft исправил 111 уязвимостей в 12 продуктах

В рамках майского «вторника исправлений» компания Microsoft исправила 111 уязвимостей в 12 различных продуктах, включая браузер Microsoft Edge, ОС Windows, Visual Studio и .NET Framework.

Это третий по величине «вторник исправлений» в истории Microsoft после того, как компания исправила 115 проблем в марте 2020 года и 113 в апреле 2020 года.

Среди самых опасных проблем, исправленных в мае, оказались уязвимости удаленного выполнения кода в Microsoft SharePoint (CVE-2020-1023, CVE-2020-1024 и CVE-2020-1102), в ОС Windows (CVE-2020-1067), в браузерном движке MSHTML для Microsoft Internet Explorer (CVE-2020-1064), в Microsoft Edge (CVE-2020-1096), в СУБД Jet Database Engine (CVE-2020-1051, CVE-2020-1174, CVE-2020-1175 и CVE-2020-1176) и пр.