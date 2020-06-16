Xiaomi запатентовала новый интерфейс для смартфонов

Компания Xiaomi запатентовала новый интерфейс для своих смартфонов, радикально отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За основу была взята концепция плиток, которую корпорация Microsoft использовала в мобильных ОС Windows Phone и Windows 10 Mobile, и которую до сих пор применяет в составе меню «Пуск» настольной версии Windows 10.

Документация о новом патенте Xiaomi была обнаружена в базе данных управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), пишет ресурс GadgetSay. Сама Xiaomi ситуацию с утечкой не комментирует.

Новый интерфейс Xiaomi, название которого пока не раскрывается, позволяет практически полностью кастомизировать себя. Пользователь не может выбирать произвольную форму блоков (доступны только прямоугольная и квадратная), но при этом может менять их размер и расположение.