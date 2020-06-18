Zoom защитит шифрованием всех пользователей

Сервис для видеоконференций Zoom отказался от идеи предоставлять сквозное шифрование только владельцам платных аккаунтов.

Напомним, в начале месяца генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил о внедрении технологии сквозного шифрования, но только для платных аккаунтов. Многие пользователи без подписки остались недовольны этим решением и организовали две петиции с требованием обеспечить полную приватность всем без исключения. Было собрано более 70.000 подписей. Очевидно, что общественное давление и стало причиной, заставившей Zoom предоставить возможность использования шифрования всем пользователям.

Как уточнили представители компании, пользователи бесплатного аккаунта должны будут подтвердить свой телефонный номер, чтобы получить максимальный уровень защиты личных данных. В Zoom считают, что такой подход поможет сбалансировать потребности клиентов в конфиденциальности и усилия по борьбе с недобросовестными пользователями.

Сервис запустит тестирование шифрования звонков в следующем месяце.

 

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Опубликовал: KVbot,

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