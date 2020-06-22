Раскрыт дизайн iPhone 12

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал макеты будущих смартфонов Apple. Фотографии с дизайном устройств разместило издание MacRumors.

Изображения подтверждают ранее появившиеся слухи о том, что iPhone 12 получат «угловатый» корпус и будут похожи на iPhone 4. Боковые рамки смартфонов плоские, как у iPad Pro последних поколений.

На фото показаны три модели смартфонов — с экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все они имеют тройную камеру, однако, по слухам, старшая версия может получить сенсор LiDAR, как в iPad Pro 2020. Инсайдер раскрыл, что подобные модели используются производителями чехлов и других аксессуаров. Ранее Диксон до анонса Apple рассказал о выходе колонки HomePod и полностью показал дизайн iPad Pro.