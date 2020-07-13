Xiaomi представила детский телефон Qin AI Life

Под брендом Qin на краудфандинговом сайте Xiaomi выходят необычные и дешевые смартфоны. Новый Qin AI Life предназначен для маленьких детей от 2 до 7 лет.

Тут нет привычных цифровых клавиш и других органов управления, вместо этого стоит крестовина и две кнопки — «Ок» и «Назад». Разработчики выбрали другой подход для детских телефонов, он основан на голосовом управлении.

Подразумевается, что дети с телефоном Qin AI Life будут общаться голосовыми командами, здесь не нужна привычная «звонилка» с номерами и SMS-сообщениями. Вместо этого установлен стандартный мессенджер, в который родители могут добавить себя и друзей ребенка, чтобы все общались голосовыми сообщениями.

Со своего смартфона родители могут отправлять на телефон задания, вопросы и слова для обучения, а также настраивать его — например, ограничить доступ к Wi-Fi по времени или установить будильник. Еще через GPS в телефоне можно следить за перемещением детей.

Голосом дети могут задавать вопросы виртуальному помощнику, включать музыку, играть, переводить слова на другие языки и многое другое. Работает это пока только с китайским языком, неизвестно, планирует ли компания запускать его в других странах.

На краудфандинговой площадке Youpin от Xiaomi детский телефон стоит 399 юаней — около 136 белор. рублей. В комплекте идет сам Qin AI Life, кабель для зарядки и специальный ремешок, чтобы носить телефон на шее, руке или повесить на рюкзак.