Baseus выпустил многопортовое зарядное устройство для быстрой зарядки GaN мощностью 65 Вт, обладающее высокой мощностью, несколькими портами для зарядки, многопротокольной совместимости и компактного корпуса.

А в этом году у Baseus появился многопортовый зарядный девайс GaN мощностью 120 Вт. Корпус оснащен двумя интерфейсами Type-C и одним интерфейсом USB-A. При одновременном использовании интерфейса C1 + C2 выходная мощность составляет 60 Вт + 60 Вт, что позволяет заряжать два ноутбука одновременно. Также возможно использовать и порт USB, выходная мощность которого составляет 30 Вт, что может легко удовлетворить потребность в зарядке мобильных телефонов, планшетов и других небольших устройств.

Baseus 120W GaN charger– это высокопроизводительное портативное устройство компактных габаритов (94.8х54.8х29.6 мм). GaN легко носить с собой, его вес составляет всего 216 г. Матовое покрытие и слегка закругленные контуры выглядят стильно.

Для удобства пользователя портативное устройство оснащено тремя портами USB с технологией GaN и SiC. Это позволяет зарядить смартфон или планшет в 5 раз быстрее традиционного адаптера питания. Мощность Baseus GaN составляет 120 Вт, что позволяет заряжать ноутбук, рассчитанный на 87 Вт одновременно вместе с телефоном без потери эффективности.

Baseus GaN – это идеальный выбор для активных людей, которые много общаются по телефону и постоянно находятся в движении. Блок питания может использоваться в качестве подарка, его оценят любители современных гаджетов.

Дополнительно зарядное устройство оснащено встроенной защитой от перегрузок напряжения, перегрева, перезарядки и короткого замыкания. Встроенный интеллектуальный чип автоматически осуществляет настройку выходного положения. Даже при подключении нескольких девайсов напряжение будет поддерживаться на безопасном уровне. Это позволило не только повысить эффективность Baseus GaN, но и значительно увеличить срок его эксплуатации.

Блок питания поставляется вместе с кабелем длиной в 1 метр и инструкцией по эксплуатации. Корпус устройства отличается надёжностью, так как заварен ультразвуковой сваркой.

Достоинства мультипортового зарядного устройства Baseus 120W GaN:

Способен быстро зарядить широкий спектр портативных девайсов.

Устройство хорошо ложится в руку, имеет эргономичный дизайн.

Безопасность устройства доказана международными сертификатами.

Корпус выполнен из прочного ABC пластика, устойчивого к открытому огню и механическим воздействием.

Не боится резких перепадов напряжений в сети.

Присутствует функция защиты утечки заряда, что позволяет обеспечить стабильный процесс зарядки нескольких устройств.

Умный чип сам подстраивает входное напряжение под конкретный тип девайса.

Может использоваться в сети с диапазоном напряжения от 100 до 240 В.

Поддерживается скоростная зарядка protocal для устройств MacBook Pro.

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