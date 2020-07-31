LG представила OLED-телевизоры с «галерейным дизайном»

LG Electronics представила линейку OLED-телевизоров 2020 года – инновационную серию GX Gallery, которая благодаря особому дизайну легко вписываются в дизайн интерьеров современных потребителей. Толщина инновационного OLED-телевизора менее 20 миллиметров, а благодаря встроенному ультратонкому кронштейну он вплотную прилегает к стене и совершенно не виден глазу.

Три новые модели серии GX Gallery (55, 65 и 77 дюймов) являются образцами эстетики минимализма. Её воплощение стало возможным благодаря использованию революционной технологии OLED-панелей, которые не требуют подсветки. Создание галерейного дизайна было бы невозможно без OLED-технологии – экспертиза LG в ней остаётся непревзойдённой. Присущая OLED-экранам тонкость позволила дизайнерам создать уникальный и элегантный форм-фактор.

Выпускаемые с диагональю экрана 55, 65 и 77 дюймов, телевизоры серии LG GX Gallery сочетают в себе современные технологии, которым не требуется отдельная звуковая панель. Единственное, что видят владельцы этого телевизора — это высокое качество OLED-изображения, которое придает изысканную утонченность и большее ощущение пространственной интеграции в обстановке дома.

Идеальная минималистская эстетика этого современного телевизора, а также встроенный кронштейн, который позволяет устанавливать его вплотную к стене – ключевые отличия этого уникального «галерейного дизайна». Телевизор отлично дополнит собой практически любой существующий интерьер.

В основе галерейного дизайна лежит создание полноценного телевизора, который может гармонично вписаться в любое заданное пространство – это и есть концепция, которую дизайнеры LG называют «добавление ценности пространства».

Для тех, кто предпочитает ещё более объёмный звук, саундбар LG GX станет отличным дополнение OLED-телевизоров LG GX. Возможности крепления или установки максимально универсальны: саундбар можно крепить как вплотную к стене непосредственно под телевизором, так и установить на стальной подставке, которая входит в комплект. В основе дизайна лежит философия, которую дизайнеры LG называют «расширение масштаба пространства»: создание единой телевизионной системы, которая гармонично выглядит в интерьере.