РУП «Белпочта» запустило приложение для мобильных устройств

Для удобства пользователей РУП «Белпочта» разработало мобильное приложение, которое позволит сэкономить время и оперативно предоставит необходимую информацию о прохождении регистрируемых почтовых отправлениях.

Так, мобильное приложение дает возможность пользователям отследить статусы отправления в онлайн-режиме. Для тех, кому необходимо отслеживать несколько почтовых отправлений, предусмотрена возможность сохранения списка штрих-кодов, что позволяет одним кликом получать данные по статусам каждого из отправлений.

Кроме того, пользователи с помощью приложения могут найти ближайшее отделение почтовой связи, узнать индекс нужного отделения, а также вызвать курьера.

Приложение РУП «Белпочта» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

 

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Опубликовал: KVbot,

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