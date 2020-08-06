LG представила новые самоочищающиеся беспроводные наушники

Компания LG Electronics представила две новых модели беспроводных наушников TONE Free с высоким качеством воспроизведения и реалистичным звучанием благодаря технологиям Meridian Audio. Модель HBS-FN6 выпускается с футляром UVnano, способным удалять бактерии и микробы на наушниках, пока они заряжаются. Компания LG - первая в отрасли, кто вышла на рынок с этой разработкой.

Благодаря новому дизайну «канального типа» наушники лучше крепятся, а носить их более удобно. Модель выпускается в двух цветовых вариантах: матовом чёрном и глянцевом белом.

Обе модели LG TONE Free предоставляют возможность выбрать индивидуальные режимы настройки звучания, разработанные компанией Meridian. Каждый режим предлагает четыре настройки для создания идеальных условий прослушивания: «Natural» - для аутентичного и сбалансированного звучания, «Immersive» - для создания ощущения пространства, «Bass Boost» - для дополнительной силы звучания, «Treble Boost» - для обеспечения дополнительной четкости при прослушивании вокальных произведений.

Более продвинутая модель HBS-FN6 поставляется с инновационным зарядным футляром UVnano, который обеспечивает безопасное хранение, простую зарядку и улучшенную гигиену устройства. Проведенные исследования показали, что на наушниках может содержаться больше бактерий, чем на кухонной разделочной доске. Благодаря встроенной ультрафиолетовой лампе, тонкий зарядный футляр наушников поддерживает здоровье слушателей, удаляет 99,9% бактерии с поверхностей нетоксичного, гипоаллергенного силиконового амбушюра и внутренней сетки. Компактный зарядный футляр обеспечивает до часа прослушивания после зарядки продолжительностью всего в пять минут. При полной зарядке обе модели обеспечивают шесть часов беспрерывной работы, а футляр UVnano обеспечивает три полных зарядки, которых хватает в общей сложности на 18 часов прослушивания.

«Компания LG всегда стремилась дать возможность насладиться качественным звуком большему количеству потребителей. Благодаря нашим новым наушникам TONE Free, мы получили возможность расширить рамки нашего успешного сотрудничества с Meridian Audio, - сказал Пак Хен Ву, руководитель подразделения аудио и видео компании LG Home Entertainment. - Помимо отличного звука, модель TONE Free предлагает новые и очень практичные решения».

Новая линейка наушников LG TONE Free отличается повышенным удобством использования и долговечностью, поскольку обе модели имеют рейтинг IPX4 в области защиты от водяных брызг, дождя и пота во время тренировок на открытом воздухе.

«Мы вложили весь наш накопленный опыт в создание неповторимых возможностей прослушивания звука в наушниках новой линейки LG TONE Free, - говорит Джон Бьюкенен, президент Meridian Audio. - Где бы вы ни находились - дома, в машине, на работе или в тренажерном зале - наушники новой линейки LG TONE — это настоящий шаг вперед в области аудио-инноваций и эффективности для потребителей по всему миру. Новые модели удовлетворяют спрос на удобные высококачественные продукты, обеспечивающие отличное качество звука в любых условиях».