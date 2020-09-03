Intel представила 11 поколение процессоров Tiger Lake

11 поколение процессоров Intel Tiger Lake отличается от предыдущих не только 10-нанометровым техпроцессом, но и новой интегрированной графикой Iris Xe, которая по заявлению производителя мощнее в два раза предыдущих моделей. Также новые чипы получили поддержку Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, LPDDR5 памяти и интерфейса PCIe 4.0.

В рамках анонса Intel показала результаты сравнительных тестов, в которых новый процессор Tiger Lake с интегрированной видеокартой Iris Xe оказался сравним с чипом 10 поколения с дискретной видеокартой NVIDIA MX350, а в некоторых задачах даже мощнее. Компания обещает, что этой производительности хватит для большинства современных игр в Full HD разрешении, но со сниженными настройками графики. Например, новую Doom Eternal можно запустить при 30 кадрах в секунду.

Важный нюанс — новая графика Xe доступна только в процессорах Intel Core i5 и i7, модели Core i3 идут с графикой предыдущего поколения Intel UHD Graphics.

По традиции мобильные процессоры Intel доступны в двух модификациях — U-серия со стандартным энергопотреблением и Y-серия с минимальным потреблением, иногда эти модели используют в ноутбуках без активного охлаждения.

Новые процессоры работают на архитектуре Willow Core, построенной на 10-нанометровом техпроцессе SuperFin. На самом деле Intel представила первые 10-нанометровые чипы еще в прошлом году, но массовое производство наладить не удалось, поэтому все новые модели первой половины 2020 года работают на 14 нанометрах.

С этими процессорами Tiger Lake компания начинает полноценный переход на 10 нанометров, но пока только в ноутбуках — первые появятся уже этой осенью. Чипы для ноутбуков большой мощности, настольных компьютеров и серверов на этом техпроцессе представят только в первой половине 2021 года.